T.C. ÇATALCA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2026/27 Esas

DAVACI: SERHAT ÇAĞLAR -32176802874

DAVALILAR: 1-ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kaleiçi Mahallesi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 /ÇATALCA / İSTANBUL

2-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - Hükümet Konağı, kat:2 ÇATALCA/ İSTANBUL

3-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kemal Paşa, 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 D:5, 34134 FATİH/ İSTANBUL

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Nakkaş mahallesi, 2122, 2120, 2121, 2116, 2053 ve 2052 nolu parsel sayılı taşınmazların ortasında kalan taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Nakkaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. Kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02573774