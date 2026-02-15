T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 1998/194
11/02/2026
İ L A N
Mahkememize ait 1995/379 Esas 1998/194 Karar sayılı 26/05/1998 tarihli karara karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2000/16854 Esas16224 Karar sayılı 24/10/2000 tarihli ilamı ile Temyiz itirazları yerinde olmadığından hükmün onanmasına karar verilmiş olup, yargıtay ilamı adresleri tespit edilmeyen davalılar HALUK ERYÜREK, KAYA ÖZKUŞ, OSMAN YILDIRIM,MEHMET ÇIKAR, MEHMET YILMAZ'a ilan yolu ile duyurulmasına karar verilmiştir.
İş bu ilan tarihinden yedi gün sonra Yargıtay ilamının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Yargıtay ilamına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kendileri açısından kesinleşmiş sayılacağına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02401889