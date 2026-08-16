T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. TEDAŞ nGenel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi Dağyenice Mahallesi 135 ada 14 parsel( eski 84 parsel) sayılı taşınmazın 461,82m2 lik kısmının kamulaştırmasına karar verilip, tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Taşınmaz maliki : Ufuk Özkan, Muazzez Özkan, Nazmiye Özkan, Ahmet Özkan

2- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler,

5- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur. 21/07/2026

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Basın No: ILN02531217