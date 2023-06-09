T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
2023-06-09 00:00:00 -
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/194 Esas
KARAR NO : 2023/285
KARAR NO : 2023/285
Davalı : 1- ÇATALCA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- KADRİYE ÇOKBİLİR
Davacı KADRİYE ÇOKBİLİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Kars İli, Kağızman İlçesi, Çayarası Mahallesi/Köyü, Cilt No:39, Hane No: 59, BSN:60'de nüfusa kayıtlı Zahir ve Subhan kızı 25/01/1998, Çerkezöy doğumlu, 23342184962 TC Kimlik nolu Kadriye ÇOKBİLİR'in "KADRİYE" olan isminin "LEYLA KADRİYE" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde Kayıt Ve Tesciline"
Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023
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Basın No: ILN01842744