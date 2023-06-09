T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/194 Esas

KARAR NO : 2023/285



Davalı : 1- ÇATALCA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı : 2- KADRİYE ÇOKBİLİR



Davacı KADRİYE ÇOKBİLİR aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



"Kars İli, Kağızman İlçesi, Çayarası Mahallesi/Köyü, Cilt No:39, Hane No: 59, BSN:60'de nüfusa kayıtlı Zahir ve Subhan kızı 25/01/1998, Çerkezöy doğumlu, 23342184962 TC Kimlik nolu Kadriye ÇOKBİLİR'in "KADRİYE" olan isminin "LEYLA KADRİYE" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde Kayıt Ve Tesciline"



Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023

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Basın No: ILN01842744