T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2022/163

MALİKLERİN ADI SOYADI: CELAL RAZİ -22102819960 ve diğer müşterek

hisse sahipleri



BULUNDUĞU YER: ERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, ÇİRİŞLİ MAHALLESİ



ADA PARSEL NO: 116 ADA 23,13 PARSEL



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği tarla vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Teiaş Genel Müdürlüğü karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.10/03/2023

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Adres : ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Gökten ÇEVİK Zabıt Katibi

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Basın No: ILN01868348