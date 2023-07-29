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Resmi İlanlar T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-29 00:01:00 -

T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2022/167

MALİKLERİN ADI SOYADI: BİNNAZ SÜSLİ - 10052221698 ve diğer müşterek
hisse sahipleri

BULUNDUĞU YER: ERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, GÖLKÖY MAHALLESİ

ADA PARSEL NO: 107 ADA 30,34 PARSEL, 106 ADA 1 PARSEL VE 103 ADA 10 PARSEL

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği tarla vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Teiaş Genel Müdürlüğü karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.10/03/2023

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Adres : ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Derya ÇELEBİ Zabıt Katibi
 
#ilangovtr
 
Basın No:ILN01868341