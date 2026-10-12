T.C. ÇARŞAMBA İNFAZ HÂKİMLİĞİ
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T.C. ÇARŞAMBA İNFAZ HÂKİMLİĞİ
Hakimliğimizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında hükümlü Erdinç ÜÇKAYA'ya tebliğ edilmek üzere bilinen ve tespit edilen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, ilgilinin adres kayıt sisteminde tebligata elverişli başkaca bir adresinin bulunmadığı, son olarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35.maddesi uyarınca çıkarılan tebligatın da"bina yıkılmış" şerhiyle bila tebliğ iade edildiği ve yapılan adres araştırmalarına rağmen ilgilinin tebligata elverişli başkaca bir adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Hükümlü Erdinç ÜÇKAYA'ya tebliği gereken Hakimliğimizin 13.10.2025 tarih, 2025/3423 esas ve 2025/3477 karar sayılı kararın, 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanen tebligat işlemlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,
3-İlan evrakının dosyasına konulmasına,
Dosya üzerinden karar verildi.
#ilangovtr
Basın No: ILN02567004