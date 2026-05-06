T.C. ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/762 Esas

DAVALILAR : 1- Osman Yılmaz ve diğerleri

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Samsun ili, Salıpazarı ilçesi, Kuzcuğaz mahallesi 107 ada 2 ve 4parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, davalılardan Osman Yılmaz adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere;14/07/2026 günü saat 10:10 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, davalı Osman Yılmaz'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

