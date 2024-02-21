T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Konu : GAİPLİK
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Hikmet ÇAKIR mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile özetle; Ersin Çakır'ın 1991 yılında İstanbul Boğaz Köprüsü'nden atladığını, Ersin Çakır'dan hiç bir şekilde haber alınamadığını belirterek Ersin Çakır hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olduğu anlaşılmakla, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ERSİN ÇAKIR'ın sağ olup olmadığını, adresini bilen; kendisini gören ve hakkında bilgi sahibi olanların veya bizzat gaipliği istenilen kişinin TMK'nın 33/2.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Çarşamba 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/2096 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri; yapılacak ilanlardan sonuç alınamaması halinde Ersin Çakır'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 22/09/2023
GAİPLİĞİ İSTENİLEN KİŞİNİN
TC KİMLİK NO : 50179503246
ADI SOYADI : ERSİN ÇAKIR
BABA ADI : YAŞAR
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1971
DOĞUM YERİ : ÇARŞAMBA
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Basın No: ILN01987784