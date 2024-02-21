T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2096 Esas

Konu : GAİPLİK

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Hikmet ÇAKIR mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile özetle; Ersin Çakır'ın 1991 yılında İstanbul Boğaz Köprüsü'nden atladığını, Ersin Çakır'dan hiç bir şekilde haber alınamadığını belirterek Ersin Çakır hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olduğu anlaşılmakla, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ERSİN ÇAKIR'ın sağ olup olmadığını, adresini bilen; kendisini gören ve hakkında bilgi sahibi olanların veya bizzat gaipliği istenilen kişinin TMK'nın 33/2.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Çarşamba 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/2096 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri; yapılacak ilanlardan sonuç alınamaması halinde Ersin Çakır'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 22/09/2023

GAİPLİĞİ İSTENİLEN KİŞİNİN

TC KİMLİK NO : 50179503246

ADI SOYADI : ERSİN ÇAKIR

BABA ADI : YAŞAR

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 11/09/1971

DOĞUM YERİ : ÇARŞAMBA

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Basın No: ILN01987784