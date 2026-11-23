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ESAS NO : 2025/319 Esas

DAVALI : İSMAİL HAKKI ARPA- İsmail ve Fatma oğlu, 1969 doğumlu, Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi Dumankaya Trend Sitesi C2 D:39 Pendik/ İSTANBUL

Davacı Demirbilek Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davalıları ALİ KADER, ASLI KADER, ...ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında davalı İSMAİL HAKKI ARPA' nin adresine yapılan tebligatların iade gelmesi, İSMAİL HAKKI ARPA' ya yapılan tüm soruşturmalara rağmen tebligata yarar başkaca adresinin tespit edilemediğinden davalıya idari yoldan tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle, dava konusu Çankırı ili Merkez ilçesi Cumhuriyet Mah.64 Ada 10 Parsel, Çankırı ili Eldivan ilçesi Büyükhacıbey Köyü 182 Ada 21 Parsel,176 Ada 31 Parsel, 156 Ada 2 Parsel, 55 Ada 15 Parsel, 180 Ada 32 Parsel, 180 Ada 11 Parsel, 206 Ada 6 Parsel, 182 Ada 25 Parsel ve 156 Ada 17 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren HMK'nın 122 ve 127 maddeleri gereği dava dilekçesinin şahsınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceğiniz, iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez iseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Mahkememiz duruşmasının 11/02/2027 günü saat 10:35 de yapılmasına karar verilmiştir. HMK139.mad.uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği taktirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın davalı muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği veya HMK147/2mad. gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları dava dilekçesi, duruşma zaptı, tevzi formu ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.11.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02601913