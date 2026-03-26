T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan boru hattının isabet ettiği kısımdan daimi irtifak hakkı ile taşınmazların bir kısmı için 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/08/2005 tarih, 540/46 sayılı kamu yararı kararı ve Davacı Botaş'ın 07/12/2017 tarih 0690 sayılı olur kararı gereğince belirtilen taşınmazların BOTAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.ye (BOTAŞ) yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 16/03/2026

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcık Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 06/04/2026 SAAT: 13:30

Dosya No Taraflar Ada Parsel Daimi İrtifak (m²) Geçici İrtifak (m²) 2026/84 Ahmet Yasin Ata, Ayşe Yardımlı, Cemile Ata, Cennet Gücük, Esra Rumeysa Ata, Habibe Ata, Hüseyin Burak Ata, Leyla Fındık, Miyase Çalış 127 5 1.503,83 586,65 2026/85 Ahmet Yılmaz, Aynur Özen, Beyaz Ata, Necati Yılmaz 127 6 705,52 213,79 2026/86 Ahmet Yılmaz, Hafize Çelik, Hasan Delialioğlu, İsmail Yılmaz, Sabit Yılmaz, Zahide Çelik 128 8 1.469,11 523,79 2026/87 Ahmet Erdoğan, Halit Erdoğan, Memnune Karaipek, Mustafa Erdoğan, Ömer Erdoğan, Sare Erdoğan 128 9 631,28 204,19 2026/88 Ayşe Akbulut, Fatma Özdemir, Nigar Tamer, Oya Gültekin, Rahime Akyol, Uğur Özdemir, Emine Özdemir 128 10 1.022,30 383,36 2026/90 Ayşe Süne, Fatma Çelik, Naile Sezer, Yusuf Çelik 137 76 82,49 19,17 2026/91 Adem Akbulut, Hasan Akbulut, Mehmet Akbulut, Sülbiye Gökdoğan, Şerife Akbulut, Zeliha Yağlı 139 96 329,50 96,38 2026/92 Ali Hüyük, Halil Hüyük, Yüksel Hüyük 139 97 1.097,11 395,60 2026/93 Mehmet Akbulut 139 142 641,61 242,83 2026/94 Ahmet Akbulut, Ali Özdemir, Ayşe Tevge, Emin Özdemir, Emine Seyrek, Hasibe Demirci, Havva Demirci, Hüseyin Akbulut, İlyas Akbulut, Melek Ustundağ, Mustafa Özdemir, Osman Akbulut, İzzet Akbulut 139 143 754,96 282,69 2026/95 Ahmet Çakmak, Ali Ceylan, Ayşe Yılmaz, Cem Ceylan, Cemil Çakmak, Emine Gözen, Güleser Belörenoğlu, Hüseyin Yılmaz, Kazım Çakmak, Meliha Yılmaz, Özge Yılmaz, Serap Karatut, Şerban Özdemiroğlu, Şükran Ay, Yurdagül Ceylan, Esman Ceylan, Haydar Çakmak, İzzet Ceylan, Mustafa Çakmak, Yasemin Soyupek 139 145 946,11 357,18



Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 06/04/2026 SAAT: 13:30

Kamulaştırma Tablosu

Dosya No Taraflar Ada Parsel Daimi İrtifak Geçici İrtifak 2026/96 Hacer Özdemir, Hüseyin Şahin

Zübeyde Karakaya, Keziban Akbulut, Satılmış Şahin 105 8 740,42 278,96 2026/97 Fatma Çoban 106 35 40,95 2026/98 Cevrinaz Karakaya, Emine Karakaş

Fatma Yılmaz, Gülhan Karakaş, Gülseren Karakaş, Habibe Özcan, Hasan Kaya, Hulusi Karakaş

İsmail Kaya, Osman Karakaş, Osman Kaya, Rabia Karakaş, Satılmış Kaya, Şerife Karakaş,

Yüksel Karakaş, Zeliha Kaya, Seyit Kaya 101 117 1.173,81 440,14 2026/99 Ayşe Karakaş, Fahri Şahin,

Hüseyin Şahin, Sakine Erdoğan, Yasemin Şahin, Zekeriyya Şahin 101 302 851,08 317,70 2026/100 Cevriye Yılmaz, Hamiyet Yılmaz

Satı Başağa, Satılmış Erdoğan 101 308 332,62 126,85 2026/101 Ayşe Erdoğan, Murat Erdoğan,

Özgür Erdoğan, Öznur Bircan, Mustafa Erdoğan 101 316 309,11 117,13 2026/102 Afife Karakaya, Ayşe Demirci

Sebahat Başağa, Seyfullah Karakaş, Alime Açıkgöz, Fazlı Karakaş, Halil İbrahim Karakaş,

Şerife Özcan 101 364 1.200,80 451,58 2026/103 Güllü Kaya 116 88 45,35 49,85

Basın No: ILN02430991