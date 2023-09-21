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Resmi İlanlar T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-21 00:01:00 -

T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/914 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Merkez, Esentepe Mahallesi

ADA NO : 886

PARSEL NO : 7

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 43,19 m²

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 43,19m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA ÇAPRAZOĞLU, FATMA ÖDEMİŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çankırı Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Çankırı Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda maliki ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan dava Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Çankırı Belediye Başkanlığı aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çankırı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01893704