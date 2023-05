T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/648

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili Merkez İlçesi Aşağıpelitözü Köyü

ADA NO : 247

PARSEL NO : 80

İRTİFAK ALANI: 153,8 m²

MÜLKİYET ALANI: 0 m²

BEDELİ : 171,16 TL

MALİKİN ADI VE SOYADI: AFİFE KIYMAZ, ALİ ÖZDEMİR, ALİ OSMAN ÖZDEMİR, BAHRİ ÖZDEMİR, BAYRAM ÖZDEMİR, CENGİZ ÖZDEMİR, DURSUN SATILMIŞ, EMİNE AKYOL, EMİNE ÖZDEMİR, FADİME SÖYLER, HACER GÜMÜŞ, HALİM ÖZDEMİR, HASAN HÜSEYİN ERBİL, İSMAİL ERBİL, KADİR ÖZDEMİR, KERİM ÖZDEMİR, MEHMET KOÇ, MERYEM ÖZDEMİR, NAZİRE GÜN, NURAY ORUÇ, NURCAN ÖZDEMİR, REMZİ ÖZDEMİR, SELEN KÜRKLÜ, SEVGİ BOYACI, SEVİM İÇÖZ, SULTAN BULUT, ŞERAFETTİN ÖZDEMİR, YAŞAR MANİCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazların kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan davalar Mahkememizin yine yukarıda belirtilen esas sıralarına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çankırı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

