T.C. ÇANAKKALE İŞ MAHKEMESİ

ADLİ YARDIMLIDIR



Sayı :2022/164 Esas 09/01/2024



ÇANAKKALE İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN



İLAN



ESAS NO : 2022/164



DAVACI : SEBAHATTİN ATEŞ-28276389162 -



DAVALI : ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - CUMHURİYET MAH. SAHİL YOLU CAD. Kapı No: 12 Daire No: 1 MERKEZ/ÇANAKKALE



DAHİLİ DAVALI : HASAN TEMEL - 32075331802- Adres bilinmiyor.



DAVA :İŞ (KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMLİ)



DAVA TARİHİ : 03/06/2022



Davanın yapılan incelemesi sonucunda verilen karar gereğince; Dahili Davalı HASAN TEMEL'in kayıtlı adresinin bulunmadığı, dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi bulunmadığından 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dahili Davalı HASAN TEMEL'e - (32075331802); davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü:



Davacı ile birlikte işçi olarak çalışan Rafet Ünlü'nün 09.12.2014 tarihinde Hasan Çardak isimli şahsın Çanakkale Merkez Karacaören köyündeki evinin çatı inşaatının yapımı sırasında hafif yaralanmalı iş kazası geçirdiğini, bu kazanın üzerinden 7 yıl sonra davalı kurum denetmeni Semiha Metin tarafından iş kazası incelenmesi yapılarak; 03.11.2021 tarih, 2021-308931-140 sayılı inceleme raporu ile davacı Sebahattin Ateş'in işveren olarak adledildiğini ve iş kazası nedeniyle sorumluluğuna dair karar tesis edildiğini, işin sahibinin kurum denetmeni raporunda Hasan Çardak olarak tespit edildiğini, gerek davacının, gerekse de kaza geçiren şahsın esasen Hasan Temel SED YAPI şirketinin çalışanları olduğunu, davacının da kaza geçiren Rafet Ünlü gibi söz konusu inşaatta hizmet akdi ile işçi olarak çalıştığını, SGK Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 03.11.2021 Tarih, 2021-308931-140 Sayılı İnceleme Raporunun İptali ile davacının işveren olmadığının tespitine karar verilmesi talepli dilekçesine karşı 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tanıklarının isim, adreslerini ve tüm delillerini bildirmesi, delil avansını yatırması gerektiği ve davanın duruşma tarihinin 13.02.2024 günü saat 11:15'e ertelendiği İHTAR olunur. İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

