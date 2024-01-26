T.C. ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İ L A N



Hazırlık Numarası : 2023/15567 Soruşturma

Karar No : 2023/250 KDAE Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli İSTEK AÇAR hakkında TCK 191 maddesi kapsamında 28/08/2022 tarihli eylemine ilişkin Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere,

Şüpheli ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını beyan etmiş ise de, alınan idrar örneklerinde Çanakkale Devlet Hastanesince yapılan incelemesinde uyuşturucu maddelerden Amfetamin ve Benzodiyozepin değerlerinin Pozitif olduğunun tespit edildiği,

Bunun üzerine şüpheli hakkında 06/11/2023 tarihinde TCK nın 191/2. maddesi gereğince 5 yıl süreyle Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesine, TCK 191/3 maddesi gereği erteleme süresi zarfında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasına ve yılda en az 2 defa uyuşturucu uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için ilgili kuruma sevk edileceğine, erteleme süresi zarfında denetimli serbestlik yükümlülüklerine ve tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar uyuşturucu uyarıcı madde kullanması, kabul etmesi, bulundurması halinde hakkında kamu davası açılacağına, yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği taktirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verileceğine karar verildiği,

İş bu KDAE Kararının şüphelinin Türkiye'de kayıtlı adresi bulunmadığı, şüphelinin ifadesi sırasında da adres belirtilmemesi nedeniyle tebligatın yapılamadığı, kolluk araştırmasında da açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

Şüphelinin tebligat yapılabilecek açık adresinin bulunmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Şüphelinin hakkında verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etmekte serbest olduğu, itiraz etmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01972962