T.C. ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2022/5655

Esas No : 2023/1003

İddianame No : 2023/600

İDDİANAME



ÇANAKKALE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE



DAVACI : K.H.



MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ : 1- CAVİT ERCAN, BEKİR AVNİ Oğlu ŞEHNAZ'den olma, 01/07/1941 doğumlu, ŞANLIURFA ili, EYYÜBİYE ilçesi, TÜRKMEYDANI köy/mahallesi, 23 cilt, 77 aile sıra no, 59 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevat Paşa Mah. Dedeefendi Sk. No:2 İç Kapı No:3 Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE ikamet eder.



SUÇ : Eşe Karşı Kasten Yaralama



SUÇ TARİHİ VE YERİ : 31/03/2022 ÇANAKKALE/MERKEZ



SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, Türk Ceza Kanunu 86/3-a.3.1, 53/1Maddeleri



MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ : 2- MÜNEVVER ERCAN, TEVFİK Kızı MÜNİRE'den olma, 01/09/1946 doğumlu, ŞANLIURFA ili, EYYÜBİYE ilçesi, TÜRKMEYDANI köy/mahallesi, 23 cilt, 77 aile sıra no, 84 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cevatpaşa Mah.Dedeefendi Sok. No:2/3 Çanakkale Merkez/ ÇANAKKALE ikamet eder.



SUÇ : Eşe Karşı Kasten Silahla Yaralama



SUÇ TARİHİ VE YERİ : 31/03/2022 ÇANAKKALE/MERKEZ



SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, Türk Ceza Kanunu 86/3-a.3.1, Türk Ceza Kanunu 86/3.e, 53/1, 54 Maddeleri



DELİLLER : Müşteki şüpheli savunması, adli muayene raporu, emanet makbuzu, kolluk tutanakları, nüfus sabıka kayıtları ve tüm dosya kapsamı



SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki şüphelilerin resmi nikahlı eş oldukları, olay günü aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında müşteki şüpheli Cavit'in müşteki şüpheli Münevver'in boğazını sıkmak, tekme ile vurmak suretiyle adli muayene raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı,

Müşteki şüpheli Münevver'in ise müşteki şüpheli Cavit'in çekiç ile kafasına vurmak istediği sırada Cavit'in kendisini koruması üzerine çekiç'in omzuna isabet ettiği, müşteki şüphelinin adli muayene raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduklarını, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini savundukları,

Tüm dosya kapsamı ve doktor raporu dikkate alındığında; müşteki şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle, müşteki şüphelilerin olay günü üzerine atılı Eşe Karşı Basit Yaralama ve Eşe Karşı Silahla Kasten Yaralama suçlarını işledikleri hususunda dava açmaya yeterli delil elde edildiği anlaşılmakla,

Müşteki şüphelilerin mahkemenizde yargılamasının yapılarak eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, işlemiş oldukları kasti suçun kanuni neticesi olarak müşteki şüpheliler hakkında TCK'nın 53/1,2,3 maddesinin UYGULANMASINA, Adli Emanetin 2022/681 sırasında kayıtlı çekiçin TCK. 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE ve yargılama sonunda CMK'nın 325'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bütün yargılama giderlerinin müşteki şüphhelilerden TAHSİLİNE karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 02/03/2023

BETÜL DEMİR KURUCAOĞLU

125938

Cumhuriyet Savcısı

NOT : CAVİT ERCAN hakkında Hakaret, Tehdit suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.



T.C.

ÇANAKKALE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2023/151 Ceza Dava Dosyası



İHTAR



Yargılama basit usule göre yapılacak ve duruşma açılmayacak, şikayetçi olup olmadığınız, şikayetçi iseniz davaya katılmak isteyip istemediğiniz, ayrıca şikayetten vazgeçilmesi halinde vazgeçmeyi kabul edip etmeyeceğiniz hususundaki beyanlarınız ile,olaya ilişkin beyanlarınızı çağrı kağıdının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, yazılı beyanlarınızı çağrı kağıdının tebliğine rağmen 15 gün içinde Mahkememize bildirmemeniz halinde yazılı beyan hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma yapılmaksızın yokluğunuzda CMK'nun 223. Maddesindeki kararlardan birinin veya birkaçının verileceği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinizi yazılı olarak aynı süre içerisinde Mahkememize bildirmemeniz ve mahkumiyete karar verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği hususları İHTAR OLUNUR.



T.C.

ÇANAKKALE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2023/151 Esas



YARGILAMA HEDEF SÜRE FORMU



Yargılamanın azami 330 günde tamamlanması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. 08.03.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01844009