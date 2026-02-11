T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/461 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Yağcılar köyü
MEVKİİ : Maşatdere Mevkii
ADA NO : 135
PARSEL NO : 20
YÜZÖLÇÜMÜ : 4702,30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/461 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02397626