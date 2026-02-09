T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/459 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Yağcılar Köyü
MEVKİİ : Kılavuz Kuyu Mevkii
ADA NO : 137
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 81,88 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERKAN KARA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/459 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2026
