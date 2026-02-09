  • İSTANBUL
T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/459 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Yağcılar Köyü

MEVKİİ : Kılavuz Kuyu Mevkii

ADA NO : 137

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 81,88 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERKAN KARA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/459 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02397325