T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/261 Esas

23.01.2026

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Erenköy (İntepe) Köyü (Eski 2330 parsel) 114 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın hissedar maliklerinden Hüseyin oğlu Sadık'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29/09/2014 tarih 2014/213 Esas 2014/1081 sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği ve gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, Hüseyin oğlu Sadık'tan haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2026/261 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri ve gaipliği hakkında bilgisi olanlar hususunda 1 defa ilan edilerek mahkememize haber vermeleri hususu Medeni Kanunun33.maddesi uyarınca ilan olunur. 23.01.2026

