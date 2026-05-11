T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/811 Esas

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Yeşilçiftlik Yukarı Mah/köy, 36 Cilt, 21 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, Osman ve Gülümser'den olma, 29/08/1962 doğumlu, 12010522250 TC kimlik numaralı ZAFER KORKMAZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gerekmekte olup, TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlandığından,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların müteveffa ZAFER KORKMAZ'ın alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02466383