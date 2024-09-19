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Resmi İlanlar T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-09-19 00:01:00 -

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/309 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Seddülbahir Mah.

MEVKİİ : Köyiçi

PAFTA NO :

ADA NO : 162

PARSEL NO : 7

VASFI : Kar Kılavuzluk İst. Ve Bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ : 32,02 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/309 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02090797