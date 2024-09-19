T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Seddülbahir Mah.
MEVKİİ : Köyiçi
PAFTA NO :
ADA NO : 162
PARSEL NO : 7
VASFI : Kar Kılavuzluk İst. Ve Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 32,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/309 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2024
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Basın No: ILN02090797