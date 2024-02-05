T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/595 Esas

22/01/2024

Çanakkale ili Merkez ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 190 ada 16 parsel sayılı taşınmazın malikleri

SACİT- AYŞE- SÜLEYMAN'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11/10/2010 tarih, 2010/1092 Esas 2010/1166 Karar sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği, taşınmazların satışından dolayı elde edilen miktar için Türkiye Yapıkredi Bankası Çanakkale Şubesinin AK 004321 hesap numarasında hesap açılmış olup, adı geçenler hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/595 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale ili Merkez ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 190 ada 16 parsel sayılı taşınmazın malikleri SACİT- AYŞE- SÜLEYMAN'ın gaipliklerine ve malvarlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur. 22/01/2024

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Basın No: ILN01977555