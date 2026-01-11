T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/350 Esas
KARAR NO : 2025/613
Kadına Karşı Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle maddesi gereğince 5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hakkında TCK 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin UYGULANMASINA karar verilmiş, Hakkı ve Hatice oğlu, 17/08/1981 doğumlu, ÖMER AYAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.01.2026
