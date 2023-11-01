T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYI

2023/200Esas

2023/363 Karar

İ L A N



Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık Ülfettin ve Fatmaoğlu 01/03/1989 doğumlu AHMET YAŞAR İŞANÇ hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 17/07/2023 tarih ve 2023/200 Esas 2023/363 Karar sayılı kararı ile 3 AY 22 GÜN HAPİS ve 120,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA TCK 53 MADDESİNİN 1 VE 2 FIKRALARI İLE 3. FIKRASININ 1.CÜMLESİNİN UYGULANMASINA ve TCK NUN 58/6-7 MADDESİ UYARINCA HAKKINDA İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN VE CEZASININ İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA karar verilmiş ve kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya tutanağa bağlanmak koşuluyla mahkememiz veya bulunan yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle itiraz edilebileceğine, CMK'nun 252/1 maddesi uyarınca süresi içerisinde itiraz edilmeyen hükümlerin kesinleşeceğine, itiraz edilmesi halinde ise CMK'nun 252/2. maddesi uyarınca duruşma açılacağına ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağına, CMK'nun 252/3. maddesi uyarınca itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK'nun 251. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağına ilişkin verilen hüküm SANIK AHMET YAŞAR İŞANÇ'a tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 100.000ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/06/2023

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Basın No: ILN01920345