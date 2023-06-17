T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYI

2021/281Esas

2022/151 Karar



İ L A N



5809 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Dolandırıcılık suçlarından sanık Mehmet ve Hatice oğlu 01/11/1992 doğumlu YAKUP DOĞAN hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 15/03/2022 tarih ve 2021/281 Esas 2022/151 Karar sayılı kararı ile BİRAATİNE karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm MÜŞTEKİ ŞENOL AŞKIN'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 100.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/06/2023

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Basın No: ILN01847174