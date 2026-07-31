T.C. ÇAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/6 Tereke Satış



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ VE BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Çan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03/05/2024 tarih ve 2023/5 Tereke, 2024/4 Karar sayılı kararı ile, muris NAHİDE ÖZAVCI (T.C.22264600192)'ın terekesinin TMK.612 maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şeklide yapılmasını isteyebileceği hususu İİK.218 maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN02521706