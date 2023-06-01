T.C. ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179, 180, 181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyalarından davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL davası açıldığı ve mahkemece verilen tensip kararı gereğince;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ;

Çanakkale - Bayramiç Hacıbekirler 1-2 Göleti iletim boru hattı güzergahında kalan aşağıda listesi bulunan taşınmazların üzerinde daimi irtifak hakkı kurularak DSİ Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmasına karar verildiğini,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre öncelikle pazarlıkla satın alma usulü denendiğini, komisyona kamulaştırılacak gayrimenkulün değeri takdir ettirildiğini, uzlaşma komisyonu kurulduğunu, mülk sahibi ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle kamulaştırma satın alma usulü ile gerçekleştirilemediğini,

Yukarıda belirtilen sebeplerle satın alma imkanı olmayan gayrimenkulün değerinin 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesi gereğince mahkemece tespiti ve gayrimenkulün DSİ Genel Müdürlüğü adına tescili talebi mecburiyeti ortaya çıktığını,

Buna göre değerinin kanunun gerektirdiği net gelir yöntemi ile bilimsel yolla ve yerel resmi veriler esas alınarak saptanması gerektiğini,

Tespit ve tescil talebi ile birlikte İdarenin 7. maddeye göre topladığı bilgi ve belgeler ile 8. madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki belgeler dilekçe ekinde sunulduğunu,

Ayrıca Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesindeki değişiklik gereği dava açıldıktan sonra dört aylık sürenin geçmesi halinde İdaremiz kanuni faiz ödemek zorunda kalacağından 2942 sayılı Kanunun ve 6100 sayılı Kanunun amir hükümleri karşısında; gecikmesine neden olunan projenin kamuya yükleyeceği ek külfetler de göz önünde bulundurularak yüksek kamu menfaatleri gereğince, kamulaştırma davalarının niteliği ve aciliyeti ile basit yargılama usulüne tabi oluşu dikkate alınarak en kısa bir gün için

duruşma günü verilmesine, tensip ara kararı ile keşif günü verilmesine karar verilmesini talep ettiklerini,

Açıklanan nedenlerle2942 sayılı yasanın 31/b maddesi uyarınca Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılarak İdare adına tesciline karar verilinceye kadar taşınmazın kaydı üzerine DSİ dışında satılamaz/ devredilemez tedbir şerhi konulmasının sağlanmasına, yargılamanın 2942 sayılı yasanın 37. maddesi ve HMK 316, 317, 318 ve ilgili hükümler uyarınca basit yargılama usulünde yapılmasına,

Dava konusu taşınmazın bulunduğu İlçede Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe verilerinin istenmesine,

2942/4650 sayılı yasanın 10/3 maddesi uyarınca uzlaşma içerikli ihtarat belgesinin dava dilekçesi ile birlikte davalıya tebliğine, İlk duruşmada davalılara anlaşmayı kabul edip-etmediği hususunu içerir ihtarat yapılmasına,

Tensiple birlikte keşif günü verilmesine,

Keşif yapılarak belirlenecek taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile DSİ adına daimi irtifak hakkı tesisine, tapu kütüğünde vakıf idaresi, ipotek, haciz vs. herhangi bir hak ve takyidat mevcut ise bunların da bedele yansıtılarak taşınmazın kamulaştırılarak irtifak hakkı tesis edilen kısmının her türlü takyidattan ari olarak DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline,

Davalı, ilgili yasanın 8.'nci maddesine göre satın alma yolu ile anlaşmaya olanak vermediğinden ve bu neden ile dava açılmasını zorunlu hale getirdiğinden DSİ Avukatları lehine, Avukatlık ücreti takdir edilerek davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

ÇAN İLÇESİ DEREOBA KÖYÜ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLERİN LİSTESİ

DOSYA NO DAVALI TOPLAM ALANI m² KAMULAŞTIMA ALANI m² ADA/PARSEL 2023/171 Esas Alattin ÖZENÇ

Hakkı ÖZENÇ 87,79 87,79 108/100 2023/172 Esas Hatice BAŞARAN

Ahmet YILMAZ

Meryem YURDADUR

Nahide ÖNER

Remzi YILMAZ 197,78

161,53 197,78

161,53 121/13

121/14 2023/173 Esas Sebahat ÖZENÇ 184,12 184,12 108/102 2023/174 Esas Mahmut GÜVENİLİR 121,04 121,04 108/98 2023/175 Esas İsa YAVAŞ 18.669,00 532,87 103/10 2023/176 Esas Yusuf TİRİT 9.976,00 211,19 103/12

2023/177 Esas Zeynep YILMAZ

Halil YILMAZ 25.008,00 952,43 103/17 2023/178 Esas Hatice UYAR

Hülya ERGİN

Ferihan ÖZDEMİR 12.760,00 46,63 107/2 2023/179 Esas Davut TİRİT

Adem TİRİT 12.614,00 65,04 106/25 2023/180 Esas Züleyha TİRİT 8.600,00 92,38 103/11 2023/181 Esas Osman ÜNAL 9.900,00 274,15 103/16

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Basın No: ILN01837654