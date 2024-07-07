T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ARMUTARASI Mevkii, 54 Ada, 1 Parsel, Keşif gününde hububat hasadı yapıldığı, değeri olan ağaç ya da yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaz Çameli ilçe merkezine yakın bölgede, Çameli-Fethiye ana yol cephelidir.
Adresi : Denizli ili Çameli ilçesi Yeni Mah. Armutarası Mevki
Yüzölçümü : 8.161 m2
İmar Durumu : Toplulaştırma projesi kapsamında olduğu için inşaat ruhsatı verilemez.
Kıymeti : 4.896.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:06
25/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02057797