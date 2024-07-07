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Resmi İlanlar T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-07-07 00:01:00 -

T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ARMUTARASI Mevkii, 54 Ada, 1 Parsel, Keşif gününde hububat hasadı yapıldığı, değeri olan ağaç ya da yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaz Çameli ilçe merkezine yakın bölgede, Çameli-Fethiye ana yol cephelidir.

Adresi : Denizli ili Çameli ilçesi Yeni Mah. Armutarası Mevki

Yüzölçümü : 8.161 m2

İmar Durumu : Toplulaştırma projesi kapsamında olduğu için inşaat ruhsatı verilemez.

Kıymeti : 4.896.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:06

25/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02057797