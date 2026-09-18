T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/9976 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9976 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 1088 Ada, 1 Parsel, 4/11/-/96 Nolu Bağımsız Bölümün mesken olarak kullanıldığı, 3+1 tipte daire olduğu, Dava konusu bağımsız bölüm Salon+ Mutfak+ 3 adet oda + E.banyosu+ Çamaşır Odası+ Banyo Wc+Antreden oluştuğu, Binanın asansörlü, mantolamalı/ısı yalıtımlı olduğu, Isınma pay ölçerli merkezi sistem ile sağlandığı, Bina 1.sınıf ve yaklaşık 15yaşında olduğu, Güvenlikli, peyzaj, yüzme havuzu, hamam, sauna, spa, çocuk oyun alanı, kapalı otopark imkanlarının görüldüğü, Taşınmazın bulunduğu bölge itibarıyla her türlü toplu ulaşım, sağlık, eğitim, pazar, dini tesis, sosyal alanlara ve belediye hizmetlerine yakın olduğu görülmüştür. Taşınmazın net süpürülebilir kullanım alanı 104,30 m2 hesap edilmiştir.

Adresi : Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı No: 3Dkristalşehir 4. Blok K: 11 D: 96Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 142.796,98 m2

Arsa Payı : 3929/14279698

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Aile Konutu Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:45

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02550832