T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/43300 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43300 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Bababurnu Mevkii, 125 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 20.365,00 m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul vasfı " B.A.K. Onüç Adet Blok " niteliği ile kayıtlı, "Mesken" nitelikli, K Blok, 3. kat, 17 no.lu bağımsız bölüm, 189/52287 arsa payı ile (1/1) hisse oranındadır. Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 20.365,00 m² arsa üzerinde 12 katlı bina olarak inşa edilmiştir. 508/K Blok olarak isimlendirilmiştir. Ana taşınmaz, 2 bodrum kat + zemin kat + 9 normal kattan oluşmaktadır. ( toplam 12 kat) Bina girişi 1. bodrum kat seviyesinden yapılmaktadır. Bu nedenle satışa konu taşınmaz asansörle çıkıldığında 4. Katta yer almaktadır. Binanın 2000 yılında inşaatına başlanmış olup, 24 yaşındadır. Binada asansör bulunmaktadır. Parselde kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmaz mesken niteliklidir. Plan itibarıyla; (3+1) hol, antre, salon, mutfak, 3 oda, banyo/tuvalet, ayrı tuvalet ve 2 balkondan ibaret olup, proje bağımsız bölüm listesine göre brüt 130,00 m2, net 112,00 m2 kullanım alanlıdır.

Adresi : Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. Emlak Konut Blokları No:17C 508 K Blok K:3 D:17 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 20.365,00 m2 (Ana taşınmaz)

İmar Durumu :Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri uygulama imar planında, Önlemli Alan 5.1 lejantlı, Kaks (Emsal): 1.60, Blok Nizam 7 kat Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:30

30/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

