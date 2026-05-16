T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/10633 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10633 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 1123 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Gürpınar Yeni Mahallesi, Rezzan Sok., B Blok Sky Moonstar Sitesi 3.Kat, Daire:36 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 6.113,90 m2
Arsa Payı : 108/10000
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:42
14/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02470664