  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/10633 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10633 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 1123 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Gürpınar Yeni Mahallesi, Rezzan Sok., B Blok Sky Moonstar Sitesi 3.Kat, Daire:36 Büyükçekmece / İSTANBUL

 

Yüzölçümü : 6.113,90 m2

Arsa Payı : 108/10000

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:42

14/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02470664