T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/10610 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1639 ada 25 parselde kayıtlı Betonarme İki Blok Beş Katlı Mesken ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 5200/192000 arsa paylı A Blok 1.normal kat (11) numaralı Mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının Dairenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre+koridor, salon, mutfak, 2 balkon, 3 yatak odası, ebeveyn banyo, yüklük, banyo-wc ve çamaşır odası olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar lake, banyo hilton lavabo, vitrifiye ve duşakabin mevcut, pencereler pvcdir. Isınma kombi sistem ile sağlanmaktadır. Brüt 111,25 metre kare, net 96,75metre karedir. Taşınmazın kullanımı için 4.50m² kullanım alanlı iki adet balkon bulunmaktadır.

Not : İlanla ilgili detaylı bilgi Elektronik ortamda yayımlanmıştır.

Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Kuştepe Caddesi, LotusVadi Sitesi, No:35, A Blok, K:1 D:11 Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.536,36 m2

İmar Durumu :Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi, 1639 ada 25 parselin, yürürlükteki 09.06.2011 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Gürpınar 3.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.30, ayrık nizam, 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.625.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:25

31/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02327112