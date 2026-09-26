T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/6840 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6840 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 513 Ada, 3 Parsel, A2/3/-14 Nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZ; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 513 ada 3 parselde kayıtlı B.A.K. 20 Blok Bina Ve Havuz Ve Sosyal Tesis Ve Otopark nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 40.340,00m2 yüzölçümlü, A2 Blok, 3.kat, 14 no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının İ...... Oğlu M.... U.....adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen haciz şerhi ile muhtelif hacizlerin bulunduğu görülmektedir. Satışa konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 513 ada 3 parselde kayıtlı, A2 Blok, 3.Kat, 14 bağımsız bölüm nolu Mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Sinanoba Mahallesi, İbrahimzade Caddesi, dış kapı no:44/16, A2 blok, 3.kat, 14 Numaralı bağımsız bölüm, Rose Marine Sitesi, Büyükçekmece/İstanbul adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede mesken plan itibariyle; antre, koridor, mutfak, biri ebeveyn banyolu-soyunma odalı 4 adet oda, salon ve 2 adet balkon hacimlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Keşif günü yerinde yapılan incelemeye göre; giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan panel kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı, dolapları, lavabo, banyo vitrifiyeleri, anahtar ve prizleri mevcut, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Yerinde yapılan ölçüme göre teras dahil net ~177,79m2 kullanım alanına sahiptir Taşınmazın bulunduğu site denize sıfır konumda, bünyesinde birçok sosyal donatı alanı olduğu tespit edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından merkezi bir bölgede yer almaktadır.

Adresi : Sinanoba Mahallesi, İbrahimzade Caddesi, Dış Kapı No:44/16, A2 Blok, 3.Kat, 14 Numaralı Bağımsız Bölüm, Rose Marine Sitesi, Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 40.340,00 m2

Arsa Payı : 530/200000

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece İlçesi, Sinanoba Mahallesi, Büyükçekmece Mimarsinan Merkez ve Batıköy 1/1.000 Uygulama İmar Planı kapsamında ? Blok Nizam, 5 kat, KAKS:2,00 Konut Alanında? kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:14

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556580