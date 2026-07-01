T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/30423 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30423 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|8.000.000,00
|1
|Taşıt
|34 JN 8089 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Kamyon- AXOR - Beton Pompası Sermac SZR 53 tipli - Detaylı özellikleri ve fotoğrafları E-Satış Portalda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:43
26/06/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02499789