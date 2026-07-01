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Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2026/30423 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30423 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
8.000.000,00 1 Taşıt 34 JN 8089 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Kamyon- AXOR - Beton Pompası Sermac SZR 53 tipli - Detaylı özellikleri ve fotoğrafları E-Satış Portalda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:43

 

26/06/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN02499789