T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/22500 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22500 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 491 Ada, 10 Parsel, Satışa konu ana taşınmaz; 5.018,19m² arsa üzerinde Özel Rehabilitasyon Merkezi (Özel Eğitim Okulu) inşa edilmiştir. Bahçesinde güvenlik kulübesi ve çardak mevcuttur. Zemin+ 1 normal kattan oluşmaktadır. Özel Eğitim Kurumu olarak kullanılmakta olup, amaca uygun bir şekilde tefriş edilmiştir. Betonarme tarzında, 3/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı, boyalıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Taşınmazın yer aldığı binanın ruhsat tarihi 2020 yılıdır. Parsel dahilinde açık otopark mevcuttur. Yapıya ait Enerji kimlik belgesi tespit edilememiştir. Taşınmaz bulunduğu bölge itibari konut amaçlı yapıların yoğunlukta olduğu bölgededir. E5 Kara Yoluna ve Metrobüs Hattına yaklaşık 400metre mesafede yer almaktadır. Düz bir arazi üzerinde bulunan taşınmazın altyapısı tamamlanmıştır. Taşınmaza erişim özel araç ile mümkün olup, gayrimenkul satışlarında arz ve talep dengelidir. Taşınmaz Büyükçekmece Gölü manzaralıdır. Yakın çevresinde Büyükçekmece Doğa Koleji, Atatürk Spor Kompleksi bulunmaktadır. Taşınmaz 2.Derece Deprem Risk bölgesindedir. Taşınmazın krediye uygun olduğu düşünülmektedir. KDV oranı; Rapor tarihi itibari; Ruhsat tarihi, inşaat kalitesi ve kullanım alanı ve arsa m2 birim rayiç değeri dikkate alınarak %20'dir.Taşınmaz Özel Eğitim Tesisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz dört cephelidir. Mahallinde ve projesi üzerinden yapılan yapılan incelemeye göre toplam 2,941,07m2 okul binası ve 50,00m2 tek katlı yapı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda iç kapıları ahşap ve PVC pencere çift camlı, yer kaplaması PVC kaplama ve seramik, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Lavabo, WC, mutfak, yemekhane, spor salonu, idari odalar, derslikler, teknik oda olarak kullanıma uygun bir şekilde tefriş edilmiştir. Isınma doğalgaz kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Dosyaya esas taşınmaz, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, tapu kayıtlarında Büyükçekmece Merkez Mahallesi, mahallinde 19 Mayıs Mahallesi, Dicle Sokak No: 40 posta adresinde yer almaktadır. Parsel Batı yönünden Dicle Sokak cephelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge genellikle tarım arazisi olup yaklaşık %20 müstakil tarzı konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermiştir. Özel araç ulaşım imkanları kolaydır. E5 Karayoluna yaklaşık 400,00metre mesafededir. Adresi: 19 Mayıs Mahallesi Dicle Sokak No: 40 Büyükçekmece/İstanbul27.04.2020 tarih, 20/133 sayılı Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. - Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında H:6.50, ayrık nizam 2 kat KAKS:0.1 konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Adresi : Büyükçekmece Merkez Mahallesi, Mahallinde 19 Mayıs Mahallesi, Dicle Sokak No: 40 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.018,19 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında H:6.50, ayrık nizam 2 kat KAKS:0.1 konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Yapı Ruhsatı – Dosyasında 27.04.2020 tarih, 20/133 sayılı Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi : Yapı Kullanım İzin Belgesine dosyasında rastlanılmamıştır.

Mimari Proje- TKGM Sisteminde ana taşınmaza ait mimari projesine rastlanılmamıştır.

Kıymeti : 134.272.850,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 25/102024-35697 yevmiye tarihli 9000000 TL Bedel Karşılığında kira sözleşmesi vardır(- ARİA ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ LEHİNE 30/09/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLUP 10+5 YILLIK KİRALAMA SÜRESİNE TABİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:56

09/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02567942