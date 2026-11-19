Örnek No:55*

2026/1253 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1253 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 902 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Ecip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Karakol Sokak No: 12 (Dört Katlı Bina) ( Tapuda arsa olarak gözükmektedir ) Esenyurt /İstanbul

Yüzölçümü : 15,43 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 24.03.2026 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt İlçesi, Esenyurt (idari Necip Fazıl Kısakürek) Mahallesi, 902 ada 3 parselin, 12.07.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 7. Etap Kısım 2 uygulama imar planında, Bitişik Nizam 4 kat yerleşik konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 8.569.333,41 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz hisselidir. Satışa konu hisse oranı 10629 / 15943'dir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 13:46

13/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02597781