T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/17493 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17493 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Fatih Mah. 2774 Ada 1 Parsel B Blok 1. Bodrum Zemin Kat 21. nolu BB
Adresi : Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No: 6-8Bb (Kumrucu Faruk) Büyükçekmece /İstanbul L
Yüzölçümü : 1.630,43 m2
Arsa Payı : 3912854/73830400
Kıymeti : 43.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:49
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Fatih Mah. 2774 Ada 1 Parsel B Blok 1. Bodrum Zemin Kat 23. nolu BB
Adresi : Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No: 6-8Bd Büyükçekmece /İstanbul
Yüzölçümü : 1.630,43 m2
Arsa Payı : 3260385/73830400
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 25.08.2026 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Fatih Mahallesi, 2774 ada 1 parselin, 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi uygulama imar planında, Önlemli alan 5.2 lejantlı, Taks: 0.20, h= 9.50 m., Ayrık Nizam 3 kat kısmen Ticaret alanı,kısmen Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 23.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:16
30/10/2026
#ilangovtr
Basın No : ILN02589514