T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/19090 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19090 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, DEĞİRMEN ÜZERİ Mevkii, 2881 Ada, 11 Parsel, B/1/-2 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul ili Esenyurt ilçesi Esenyurt Mahallesi 2881 ada 11 parselde kayıtlı "1 Adet 38 Katlı, 1 Adet 15 Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri, Arsası ve 1 Adet 6 Katlı Ofis, İşyeri ve Arsası" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, B Blok 1. Kat 2 Nolu "mesken" nitelikli bağımsız bölümün tamamı satılacaktır.

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 110,28 m2, net 54,86 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 66,06 m2 ve 18,17 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta altışar mesken mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın birinci katında yer almaktadır. Girişe göre sağ arka cepheye (kuzey ve batı cephe) bakmaktadır. Bina, 2017-2021 yılları arasında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından merkezi bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Metrobüs Haramidere Sanayi Durağına 900 metre, Belediye ve Kaymakamlık Binasına 1,16 km, Devlet Hastanesine 2,22 km, Adile Naşit Bulvarına 100 metre, E-5 Karayoluna 600 metre, E-5 Tem bağlantı yoluna 100 metre, Tem Otoyoluna 4,91 km kuş uçuşu uzaklıktadır.

Adresi : Zafer Mahallesi, 175. Sokak No: 3B (Bizz Towers B Blok) K: 1 D: 2Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.421,23 m2

Arsa Payı : 110/50000

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 20.10.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt Zafer Mahallesi, 2881 ada 11 parselin, 12.07.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 4. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.40 Kaks(Emsal): 2.00 "T2 Ticaret Alanı" olarak planlandığı bilgisi alınmıştır

Kıymeti : 5.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 06/04/1995-4094 yevmiye tarihli TEDAŞ GENEL MÜD LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DEN KİRA ŞERHİ 03/12/2021-114913 Yevmiye tarihli 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır .(-1 tl bedelli 99 yıllığına)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:28

21/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02553696