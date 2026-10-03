T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/1871 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1871 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, Tabak Ali Çeşme Mevkii Mevkii, 2718 Ada, 1 Parsel, A blok, 1.Bodrum kat, 2 bağımsız bölüm Nolu Satışa konu taşınmaz 2.097,03m²arsa üzerinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz üzerinde 3 blokta toplam 47 bağımsız bölüm bulunmaktadır. A blok 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan Betonarme tarzında, 4/C yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir Bina girişi bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; A blokta katlarda dörder daire bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın 2021 yılında inşaatına başlanmış olup, 5 yaşındadır. Asansör bulunmaktadır. Parsel dahilinde, güvenlik, otopark ve sosyal alanlar mevcuttur. Yapıya ait Enerji kimlik belgesi tespit edilememiştir. İmar durumu ve mimari projesine uygun bir şekilde inşa edilmiştir. taşınmazın altyapısı tamamlanmıştır. Taşınmaz 2.Derece Deprem Risk bölgesindedir. Taşınmaz projesine uygun ve kat irtifakı bulunduğundan krediye uygun olduğu düşünülmektedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz Tapu Kaydında mesken niteliklidir. Tapu kaydında ve mahallinde blok girişininde bulunduğu 1.bodrum katta yer almaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre 86,50m2 net alanlıdır. Mahallinde yapılan tespite göre antre, hol, banyo-WC, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, salon, mutfak, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde mesken olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik, dairede iç kapıları panel ahşap ve PVC pencere çift camlı, yer kaplaması ıslak zeminlerde seramik, salon ve odalarda parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Dairede banyoda, klozet, duş kabini, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Doğalgaz mevcuttur. mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Doğalgaz mevcuttur.

NOT : EN YÜKSEK TEKLİFİ VERİP DE SÜRESİ İÇİNDE İHALE BEDELİNİ YATIRMAYAN İHALE ALICISINA, TEKLİF ETTİĞİ BEDELİN YÜZDE BEŞİ ORANINDA SATIŞI YAPAN İCRA DAİRESİNCE VEYA SATIŞ MEMURUNCA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEĞİ, VERİLEN BU CEZANIN 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHSİLİ İÇİN TAHSİL DAİRESİNE BİLDİRİLECEKTİR.

Adresi : Atatürk Mahallesi, Fesleğen Sokak No: 5 A Blok D:2 Yörünge Park Evleri Sitesi Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.097,03 m2

Arsa Payı : 3240/180000

İmar Durumu :Büyükçekmece Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 18.06.2026 tarih, 82768-1 sayılı imar durum belgesine göre Büyükçekmece İlçesi; Atatürk Mahallesi, 2718 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 17/06/2004 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok nizam, 3 kat, , Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:05

30/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02561923