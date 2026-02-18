  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*

2022/4163 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4163 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, Kapadık Mevkii, 150 Ada, 1 Parsel, 6 nolu BB

Adresi : Aşık Veysel Mahallesi, Yeşilırmak Sokak No: 6D (Orkide Evleri 8D) K:2 D:6 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 14.991,00 m2

Arsa Payı : 12/4272

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: M:BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE 1620 M2 TEK LEHİNE İRTİFAK HAKKI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LEHİNE 99 YIL MÜDDETLE KİRA ŞERHİ 12/10/2005 Y:17146

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:52

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02403142