T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/67691 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/67691 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 240 ada, 30 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 160/2377 arsa paylı bodrum kat 1 no.lu daire nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi borçlu A.... Ö... adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Taşınmazın kaydı üzerinde; Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nin 2025/470 esas sayılı dosyasından konulmuş1 adet İhtiyati tedbir bulunduğu (mahkeme tarafından söz konusu tedbirin icrai satışa engel teşkil etmediği bilgisi verilmiştir) ve 4 adet icrai haciz şerhleri bulunmaktadır. Esenyurt Belediyesinden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede daire (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, 3 adet oda, banyo ve tuvalet ibaret olduğu tespit edilmiştir. Keşif gününde taşınmazın kapısı kapalı olduğu için taşınmazın çerisine girilememiş, tüm tespitler mimari projesi üzerinden yapılmıştır. Onaylı mimari projesine göre daire, net 70,15 m2, brüt 80,65 m2 kullanım alanına sahiptir. Onaylı mimari projesine göre binada bodrum katta 2 adet daire, zemin kattan, 4.normalkata kadar her katta 1 er adet daire olmak üzere binada toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada bir adet asansör bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan, 664.Sokak üzerinden ve güneybatı cepheden sağlanmaktadır.

Adresi : Yenikent Mah. 664. Sok. No: 42-44, Kat: Bodrum, D:1 Esenyurt /İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 309,01 m2

Arsa Payı : 160/2377

İmar Durumu :Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi, 240 ada, 30 parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1524 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:10

22/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02387978