T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/11801 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11801 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Tapu Kaydında; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 2460 ada, 5 parsel, 224,27m2 arsa üzerinde, kat irtifakı tesisli ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, "Mesken"ni telikli, 1.kat (5) bağımsız bölüm numaralı meskendir. Bodrum+ zemin+ 3 normal kattan oluşmaktadır. Katlarında ikişer daire olmak üzere toplam 10 bağımsız bölüm içermektedir. Projesi ve mahallinde yapılan yapılan incelemede göre 72,15m2 net (süpürülebilir) alanlıdır. Projesine göre antre, hol, banyo-WC, iki oda, salon, mutfak, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde mesken olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik, dairede iç kapıları panel ahşap ve PVC pencere çift camlı, yer kaplaması ıslak zeminlerde seramik, salon ve odalarda parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Dairede banyoda, klozet, duş kabini, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Merkez Mahallesi, 1152.Sokak No:8 Kat: 1 Daire: 5 Esenyurt/İstanbu Esenyurt / İSTANBUL adresli

Adresi : Merkez Mahallesi, 1152.Sokak No:8 Kat: 1 Daire: 5 Esenyurt/İstanbu Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 224,27 m2

Arsa Payı : 25/224

İmar Durumu :Esenyurt Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz Esenyurt Tem Güneyi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:05

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02386501