Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/232143 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/232143 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, BACABASI Mevkii, 1359 Ada, 10 Parsel, 9 Nolu Bağım ...

Adresi : Örnek Mahallesi, 1354. Sokak No: 20 K: 3 D: 9 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 400,00 m2

Arsa Payı : 35/400

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Esenyurt Örnek Mahallesi, 1359 ada 10 parselin, 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2. Etap uygulama imar planında, Bitişik Nizam 5 kat kısmen Ticaret Konut alanı, kısmen yerleşik konut alan? olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İhtiyati Tedbir: Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 12/03/2020 tarih 2020/232 Esas sayılı yazısı)- Satışa engel değildir. -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 10:41

12/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02381129