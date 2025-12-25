T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/39591 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39591 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 346 Ada, 18 Parsel, C BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU iş yeri nitelikli B.B. Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, tapu kayıtlarında Esenyurt Mahallesi, yerleşimde Zafer mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, C Blok Zemin Kat BB:1 posta adresinde yer almaktadır. Parsel güney yönünden Adile Naşit Bulvarı, batı yönünden 118. sokağa cephelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut ve ticaret alanı şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmazın bulunduğu ada ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Taşınmazın bulunduğu parsel; Yıldız camiine yaklaşık 60,00 m mesafede, Doğan Araslı Bulvarına yaklaşık 180,00 mt mesafede, Esenyurt Turgut Özal Stadyumuna yaklaşık 1.480,00 m mesafede, Esenyurt belediyesine kuş uçuşu yaklaşık 305,00 m mesafededir. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kuş uçuşu yaklaşık 1.600,00 m mesafededir. E-5 Karayoluna, metrobüs duraklarına kuş uçuşu yaklaşık 1.700,00 m mesafededir. TEM otoyoluna kuş uçuşu yaklaşık 3.670,00 m mesafededir. Önünden toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir. Ana taşınmaz; 18.693,62 m² arsa üzerinde 19 kat şeklinde inşa edilmiştir. Esenyurt bölgesinde bulunan taşınmazın olduğu bina ayrık nizam olarak 4 kat bodrum, zemin, 13 normal kattan oluşmak üzere toplamda 19 katlıdır.121 adet daire, 22 adet iş yeri olmak üzere toplamda 143 adet bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında betonarme + iskelet (karkas) + çerçeveli + perdeli sistem yapı konstrüksiyonunda 5/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kattadır. Kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Taşınmaz işyeri nitelikli olup, yoldan cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz zemin katta yer almaktadır. Taşınmaz kapalı olup, projesine ve dışarıdan yapılan gözleme göre; içerisinde proje maketi olup daha önceden satış ofisi olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz güney cephelidir. Projesi üzerinde yapılan incelemede göre 67,35 m2 net alanlı, 73,00 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre işyeri haciminden oluşmaktadır. Adresi: Zafer Mahallesi, Adile Naşit Blv. Blk:C Kat: Zemin Bb:1Esenyurt / İSTANBUL Yüzölçümü: 18.693,62 m2 Arsa Payı: 3500/1869362 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmiş olup, eski imar planına göre ayrık nizam TAKS:0,50 Emsal:2 ticaret + konut yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: 1438,85 TL karşılığında kira sözleşmesi vardır (Genus inşaat turizm San. Ve Tic. A.Ş. Lehine 20 yıl müddetle kira şerhi vardır) şerhi ve başkaca hacizler bulunmaktadır.

ARTIRMA BİLGİSİ:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:20

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02368199