T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/3413 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3413 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 VE 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 120 ada 1 parselde kayıtlı MT19 Blok zemin-bodrum kat (1) bağımsız bölüm nolu “dubleks daire” nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Ardıçlı Mahallesi, Karayemiş Caddesi No: 18 (MT-19 Blok) adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye’den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelemesinde dubleks dairenin plan itibariyle (dubleks 2+1 tipinde); girişin yapıldığı zemin katın, antre, salon, salonla birleşik mutfak, bir yatak odası, banyo tuvalet, kapalı garaj, antreden irtibatlı bodrum (bahçe kat) katın, merdiven holü, bir hobi odası, sığınak, iki teras olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc’dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre dubleks villa, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 193,42 m2 kullanım alanına sahiptir. Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 120 ada 1 parselde kayıtlı MT19 Blok 1. kat (2) bağımsız bölüm nolu “daire” nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Ardıçlı Mahallesi, Karayemiş Caddesi No: 18 (MT-19 Blok) adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye’den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje incelemesinde dairenin plan itibariyle (2+1 tipinde); aynı bina (1) nolu bağımsız bölüm merdiven holünden giriş yapılarak, 1. normal kat, antre, yaşama mekanı (salon), mutfak, e.hol (koridor), yatak odası, balkon, ebeveyn banyo, soyunma (giysi) odası, çamaşır makinesi holü ve genel banyo olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc’dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 90,36 m2 kullanım alanına sahiptir. Satışa konu diğer (1) ve (2) nolu bağımsız bölüm irtibat merdiveni, bağımsız bölüm zemin kat merdiven holünden sağlandığı için bağımsız bölümlerin ayrı ayrı satışı ve iktisabı mümkün değildir. 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler toplam alanı net 283,78 m2’dir. Bina, 2004 yılında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından sakin bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Ardıçlı Mahallesi, Karayemiş Caddesi No: 18 (Mt-19 Blok) Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 18.854,00 m2

Arsa Payı : 200/8000 1nolu bağımsız bölüm arsa payı, 106/80002 nolu bağımsız bölüm arsa payı

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 3. Etap uygulama imar planında, Kaks: 0.60, hmaks: 9.50 metre "yerleşik konut alanı" olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 37.314.000,00 TL (1 ve 2 nolu taşınmazın toplam değeri)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 5711 sayılı yasa gereği toplu yapı beyanı vardır. Tarih 04/10/2018 (Ardıçlı Evler Sitesi Yönetimi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:55

19/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

