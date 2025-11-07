T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI (BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 397 Ada, 16 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa konumunda olup,üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.

Adresi : Sahil Mahallesi Marmara Caddesi Doktorlar Sokak No:1/2 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 318,88 m2

İmar Durumu : 21.01.2007 onaylanan 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar planında; konut alanı (ayrık nizam, 2.kat, Taks:0.25) olarak planlanmış olup, zemin etüdünde uygun olmayan alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 8.609.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:19

04/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

