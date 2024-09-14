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Resmi İlanlar T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-09-14 00:00:00 -

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı: 2024/667 Esas
11/09/2024

Konu: İLAN

KHALED HEBİSH ile İBRAHİM HEBİSH arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 76564031798
ADI SOYADI : IBRAHİM HEBİSH
BABA ADI : MOHAMED
ANA ADI : FATUMA
DOĞUM TARİHİ : 06/12/1970
DOĞUM YERİ : GHARBEYA/MISIR
İKAMETGAH ADRESİ : Sahil. Mah. Akide Sok. No:16 D:12 Beylikdüzü/İSTANBUL

#ilangovtr

Basın No: ILN02088756