T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-09-14 00:00:00 -
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı: 2024/667 Esas
11/09/2024
Konu: İLAN
KHALED HEBİSH ile İBRAHİM HEBİSH arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 76564031798
ADI SOYADI : IBRAHİM HEBİSH
BABA ADI : MOHAMED
ANA ADI : FATUMA
DOĞUM TARİHİ : 06/12/1970
DOĞUM YERİ : GHARBEYA/MISIR
İKAMETGAH ADRESİ : Sahil. Mah. Akide Sok. No:16 D:12 Beylikdüzü/İSTANBUL
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Basın No: ILN02088756