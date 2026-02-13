T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Karar No : 2025/510
İLAN VARAKASI
DAVACI : K.H.
SANIK : ARMIN ZOKAEE, Farhad ve Mahin oğlu, 01/01/1992 tahran doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafer Mah. Adile Naşit Bulvarı No:30/32 Aris Gold Tower Kat:39 D:310 Esenyurt / İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ - YERİ : 02/07/2023 - İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
KARAR TARİHİ : 23/10/2025
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 23/10/2025 tarih 2024/601 Esas 2025/510 Karar sayılı hükmü ile "Resmi Belgede Sahtecilik" (TCK.nun 204/1 mad.)" suçundan iki kez 1 Yıl 13 AY Hapis cezası verildiği, yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.
