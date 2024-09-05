T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/800

Karar No: 2024/782

İLAN VARAKASI

MÜŞTEKİ: SARA PIRAIEE, Nooşin ve Khosrow oğlu 1993 İRAN doğumlu Aktowers Meydan Avm No:43 ESENYURT/İST.

SUÇ: Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ ve YERİ: 14/07/2023 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ: 26/06/2024

Mahkememiz dosyasında sanık olarak bulunan MESUT GÜRBÜZ hakkında hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık" (TCK.nun 142/2-b mad.)" suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ve 5237 Sayılı TCK.nın 58/6 maddesi gereğince 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1-c maddesine göre (2.Kez) Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine kararı verildiği, müştekinin yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen müştekinin bulunamadığı, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 02.09.2024

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Basın No: ILN02084304