T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/751

Karar No:2023/1035

İLAN VARAKASI

MÜŞTEKİ : CHIBUGO CHRISTIAN MBAIKE, Mbaıke ve Appolına oğlu, 20/01/1988 NİJERYA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehterçeşme Mah.1931. Sk.Çesme Ins. Çesme Ins. Bina No: 30 Daire No: 2 Esenyurt/ İSTANBUL

TC Kimlik No: 99771268122

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 01/01/2021 - İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 02/02/2024

Mahkememiz dosyasında sanık olarak bulunan FEVZİ GÖKDEMİR hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Basit Yaralama" (TCK.nun 86/2 mad.)" suçundan 2'şer kez 2.240,00 TL Adli Para Cezası mahkumiyet kararı verildiği, dosyada müşteki olarak bulunan CHIBUGO CHRISTIAN MBAKE hakkında yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ya da en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere; itiraz halinde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, itiraz üzerine duruşma açıldığı takdirde taraflar duruşmaya iştirak etmeseler bile yoklukta karar verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde karara itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine duruşma yapılması halinde Mahkememizin önceki hükümle bağlı olmaksızın yeni bir hüküm kurabileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde sanık hakkında CMK'nın 251/3.Maddesi gereğince yapılan ceza indiriminin korunacağına dair dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildiği tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02042467